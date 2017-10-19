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12-летняя школьница из Севастополя изобрела уникальный тренажер для похудения кошек

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В сети появилось видео с испытаний первого в мире тренажера, который борется с ожирением кошек.

12-летняя школьница из Севастополя Алена Кузнецова изобрела первый в мире тренажер для похудения кошек. Видео с бета-версией тренажера она опубликовала на популярном видеохостинге.

 Девочка призналась, что изобрела этот тренажер для активного сжигания калорий пушистыми любимцами. "Первый в мире тренажер для кошек с разнесенными автоматическими кормушками CatNFit (Cat&Fit) - комплекс IoT умных кормушек который АКТИВНО борется с ожирением кошек. Кошка может пробежать прямо в квартире более 2км, и подняться на 100 - 200 метров в высоту. Незаменим для стерелизованных питомцев", - пишет Алена под видео с бета-версией изобретения. На опубликованном видео кошка пробежала 42 метра. Под опубликованным видео Алену поздравили с изобретением, указав на то, что тренажер можно использовать и для собак.

 Алёна является лауреатом Всероссийской конференции учащихся в сфере науки и Международного салона изобретений.

Видео: YouTube/Алена Кузнецова

Теги: видео , изхобретение , севастополь , технологии , уникальное
Категории: Общество Новости России Лента новостей

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