12 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже

На место происшествия выехали семь бригад скорых.

12 человек пострадали в результате взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в салоне автобуса произошел хлопок газа. Изначально сообщалось о шести пострадавших в результате взрыва. Позже стало известно, что их количество выросло до 12 человек. У одной из пострадавших ампутация нижних конечностей.

На место происшествия выехали семь бригад скорых. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр. Еще двое доставлены в больницу. Эксперты-криминалисты ФСБ исследуют обломки автобуса на следы взрывчатых веществ.

Ранее мы сообщали, что в Москве автомобиль врезался в автобусную остановку и сбил двух людей.

Видео: Telegram / Baza