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11-летняя девочка пропала в Петербурге
Сегодня, 11:58
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11-летняя девочка пропала в Петербурге

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Ребёнок вышел из дома в среду, 20 сентября. Известно, что она направлялась в музыкальную школу, но не вернулась.

В Петербурге сообщили о пропаже 11-летней девочки. Ориентировку с фотографией ребёнка размесили представители поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Девочка вышла из дома в среду, 20 сентября. Известно, что она направлялась в музыкальную школу, но не вернулась. Телефон пропавшей выключен.

Рост девочки 150 см, телосложение нормальное. Волосы чёрные, глаза, одета в чёрную куртку, белую кофту, чёрные брюки и туфли. Также у пропавшей с собой были чёрный рюкзак и красная рубашка. Любую информацию о местонахождении девочки необходимо сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с начала 2023 года в лесах потерялись более 600 человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: пропажа ребенка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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