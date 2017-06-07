"Жмот": французский скряга рассмешил зрителей

Совсем скоро в российский прокат выходит самая жадная комедия лета с Дэни Бумом в главной роли. Корреспонденты Piter.TV побывали на пресс-показе в кинотеатре "Люксор Континент" и узнали, почему жадины-говядины такие вредные, и как с этим бороться.

Уже на этой неделе в кино стартует самая жадная, по словам создателей, кинолента французского производства. В главной роли – Дэни Бун, пожалуй, один из самых известных актеров Пятой Республики. Куда не посмотри, везде этот забавный брюнет с торчащими ушами и невероятной мимикой. Конечно, не мистер Бин, но тоже обладает особым шармом. В новой комедии Фреда Кавайе "Жмот" Бун предстает в образе откровеннейшего скряги. Насколько интересным и смешным оказался союз двух французов, давайте разбирать.

Первое, что бросается в глаза – это, разумеется, сюжет. С одной стороны, "Жмот" – история абсолютно банальная с предсказуемым финалом, а с другой, то качество, которым обладает главный герой, и та ситуация, в которую он попадает, выбиваются из общепринятой колеи современного кинематографа.

Итак, Франсуа Готье безумно талантливый скрипач–виртуоз, который при желании может и "Времена года" Антонио Вивальди сыграть за 12 минут. Однако у него есть одна "особенность": Готье самый настоящий скряга, каких не сыскать на белом свете. Впрочем, уже в начале ленты мы понимаем, откуда ноги растут: дело в том, что отец Франсуа был транжирой, который спускал все свои средства на безделушки. И, конечно, его жена надеялась, что сын не будет похож на мужа. А как говориться, будьте осторожны со своими желаниями. Готье вырос абсолютной противоположностью своему папаше.

Мужчина просто не умеет тратить. Он копит и копит, несмотря на то, что на его счету более 200 тысяч евро. Из-за своего страха обнищать Франсуа постоянно врет, пытается избежать выплат и вообще думает только о себе. Знакомые давно уже привыкли. Порой они даже прямо обзывают Готье жмотом, сволочью и занудой.

Но однажды выясняется, что у мужчины есть уже взрослая дочь Лора (во всем виноват просроченный презерватив). Девушка приезжает к отцу, чтобы познакомиться. Любопытно, что в отличие от него, Лора всячески помогает окружающим: состоит во всевозможных благотворительных организациях и даже сообщает, что работает в больнице.

Кроме того, в этот же период времени Франсуа влюбляется в свою коллегу по оркестру и начинает общение с соседом, который по совместительству является отцом-одиночкой шестерых сыновей. Одним словом, Готье попадает в настоящий дурдом и все из-за своей "особенности". Так продолжается до тех пор, пока с дочерью музыканта не происходит беда. В результате чего Франсуа предстоит сделать нелегкий выбор. Конечно, впоследствии получится так, что Лора перевоспитает своего отца.

Заверим сразу, все закончится хорошо, ведь это комедия. Комедия о человеке, который явно психически не здоров. Ему просто необходима помощь врачей, поскольку его "экономия" превратилась в некую фобию. Однако вместо того, чтобы посочувствовать мужчине, окружающие просто смеются над ним.

Если описать кратко, то "Жмот" – это чисто французская комедия, местами смешная и любопытная. Но самое главное, в этой ней есть смысл. Как минимум, фильм затрагивает такую проблему, как "индивид и общество", показывает, как на человека влияют внешние обстоятельства, под давлением которых он может измениться. Да, многие качества гиперболизированы, но от этого они не перестают быть реальными.

"Жмот" – добротная история о любви, семье, дружбе, поддержке, фобиях и обычной, собственно, жизни. Картина, одновременно, забавная и поучительная. Но, возможно, в ней не будет искрометных шуток, возможно, вы даже найдете несколько киноляпов или сочтете ее скучноватой, однако лишь в том случае, если у вас нет желание размышлять. Нет желания в очередной раз попытаться услышать другого человека, а не себя. Нет желания вспоминать о семье, о том, насколько важно поддерживать близких и уметь отдавать. Отдавать не только деньги, отдавать нечто большее – свое время, заботу, любовь.

Пожалуй, на эту комедию будет не жалко тратить свои средства, ведь в ней вы сможете оценить тонкий французский юмор. "Жмот" заслуженно получает, по меньшей мере, 6,5 баллов, а мы идем в кино на ленту с 8 июня. Приятного просмотра.

Анастасия Усцова

Видео и фото: киноафиша.info