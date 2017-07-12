В Выборгском районе Петербурга женщина выпала из окна

В Выборгском районе Петербурга было найдено тело женщины, выпавшей из окна. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщает "Фонтанака", накануне в Выборгском районе Петербурга было найдено тело женщины, выпавшей из окна.



Около полудня 11 июля местные жители сообщили в службу спасения о неизвестной, лежащей на газоне у дома №18, корпус 1, по улице Есенина. Прибывший наряд установил, что женщина скончалась от травм, полученных при падении.



Правоохранителям удалось установить личность женщины. Ей оказалась 42-летняя жительница указанного дома.