Как сообщает "Фонтанака", накануне в Выборгском районе Петербурга было найдено тело женщины, выпавшей из окна.
Около полудня 11 июля местные жители сообщили в службу спасения о неизвестной, лежащей на газоне у дома №18, корпус 1, по улице Есенина. Прибывший наряд установил, что женщина скончалась от травм, полученных при падении.
Правоохранителям удалось установить личность женщины. Ей оказалась 42-летняя жительница указанного дома.
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В Выборгском районе Петербурга женщина выпала из окна
В Выборгском районе Петербурга было найдено тело женщины, выпавшей из окна. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Как сообщает "Фонтанака", накануне в Выборгском районе Петербурга было найдено тело женщины, выпавшей из окна.