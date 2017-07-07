Доверчивая петербурженка отдала мошеннику 3,7 млн рублей за квартиру в строящемся доме

В Петербурге женщина заключила с мошенником поддельный договор и отдала ему 3,7 млн рублей за квартиру в строящемся доме.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", накануне в Петербурге женщина заключила с преступником поддельный договор и не раздумывая отдала мужчине 3,7 млн рублей за квартиру в строящемся доме.



В ходе следствия был задержан мужчина 1981 года рождения. Установлено, что он в феврале текущего года под предлогом помочь приобрести квартиру в ЖК "Полюстрово Парк" в строительной компании "Сетл Сити" дал женщине на руки поддельный договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома , также прилагалась поддельная квитанция об оплате. Мошенник разбогател на 3,7 млн рублей.



На данный момент проводятся дополнительные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.



Тяжелое заболевание смягчило мужчине наказание. Его отпустили под подписку о невыезде.