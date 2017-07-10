Железнодорожник украл высоковольтный кабель на станции Семрино

Сотрудник железной дороги украл высоковольтный кабель с крана на станции Семрино. Общий ущерб от действий мужчины составил 23 тыс. рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", сотрудник железной дороги украл высоковольтный кабель с крана на станции Семрино в Ленобласти.



Сотрудникам транспортной полиции удалось задержать 25-летнего жителя Новгородской области. Правоохранители установили, что злоумышленник являясь сотрудником железной дороги, выкрал более 120 метров высоковольтного кабеля. Общий ущерб от его действий составил около 23 тыс. рублей. Стоит сказать, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.