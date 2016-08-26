Насущные вопросы госзакупок обсуждают в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга

1 февраля прошло торжественное открытие тематической недели «Государственный заказ. Финансовая поддержка бизнеса: меры господдержки, субсидии, банковские услуги, страхование, лизинг» в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Мероприятие будет длиться в течение трех дней, по 3 февраля включительно.

В рамах недели госзаказа принимают участие 34 компании, 5 банков и 4 электронные площадки, в том числе и Торгово-промышленная палата Ленинградской области и не только. Подобные мероприятия ориентированы на бизнес-сообщество города и позволяют помочь предпринимателям разобраться в тонкостях работы с госзакупками, а также, знакомят с мерами господдержки и программами ведущих финансовых компаний. Дмитрий Скачков - председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, рассказал, что именно стоит ожидать от данного события, и какие вопросы будут решаться при обсуждениях:

"Сегодня будем обсуждать очередные закупки, которые будут происходить в феврале: это комитет по строительству, комитет по здравоохранению, это ряд других комитетов, которые так же как комитет по развитию транспорта собираются размещать свои закупки в этом месяце. Мы также покажем те места, где будут проходить исполнения договоров, если это важно географически показать".

Городское правительство заинтересовано в поддержке перспективных инвестиционных проектов. Сейчас уже разрабатываются механизмы привлечения банковского сектора для минимизации финансовых рисков. Присутствующие на тематической неделе банки рассказывают, как важно им такое сотрудничество и предлагают варианты своего участия в процессе. Дмитрий Скачков на примерах объяснил, какие темы сейчас самые важные на повестке дня не только для предпринимателей, но и для всех жителей города:

"Мы обсудим вопросы текущего характера, для всех нас важные, такие как: как обеспечить конкурентность и профессионализм закупки. Достигнуть цели закупки максимально эффективно. Например, строительство двух школ комитета по строительству, закупка важных лекарств. Еще, например, строительство дорожной инфраструктуры. Для нас каждая дорога важна и я считаю, что этот вопрос для всех граждан Санкт-Петербурга весьма актуален при таких объемах строительства. Нам трудно выделять каждую закупку, но все они объединены профессиональными основами и вопросами, которые там возникают".

Видео:PiterTV

Андрей Жухевич, Илья Бутаков, Дарья Молчанова