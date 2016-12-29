Марий Эл: появилось видео пожара затонувшего теплохода "Князь Донской"

Судно стояло на "приколе" с 2015 года, 4 октября 2016 года оно частично затонуло, а сегодня теплоход загорелся

В социальной сети ВКонтакте сегодня появилось видео с сообщением о загоревшемся круизном теплоходе "Князь Донской" в городе Звенигово Республики Марий Эл.

Как удалось узнать, данное судно не эксплуатировалось с лета 2015 года. 4 октября судно затонуло до уровня второй палубы, погрузившись на глубину 6 метров. При затоплении судна была утечка 50 кг.

Как сообщает портал "Прогород", по факту затопления судна была проведена проверка, в ходе которой были обнаружены множественные нарушения. Было постановлено, что судно подлежит подъему в ближайшее время. Это было 25 октября 2016 года.

По всей видимости, судно не было поднято. А сегодня на теплоходе разгулялся огонь. На ликвидации пожара задействованы силы 2 отделения ПСЧ - 40 города Звенигово и направлена оперативная группа.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Видео: ВК, Типичное Звенигово

Фото:ГУ МЧС по Марий Эл