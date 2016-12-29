Марий Эл: появилось видео пожара затонувшего теплохода "Князь Донской"

В социальной сети ВКонтакте сегодня появилось видео с сообщением о загоревшемся круизном теплоходе "Князь Донской" в городе Звенигово Республики Марий Эл.
Как удалось узнать, данное судно не эксплуатировалось с лета 2015 года. 4 октября судно затонуло до уровня второй палубы, погрузившись на глубину 6 метров. При затоплении судна была утечка 50 кг.
Как сообщает портал "Прогород", по факту затопления судна была проведена проверка, в ходе которой были обнаружены множественные нарушения. Было постановлено, что судно подлежит подъему в ближайшее время. Это было 25 октября 2016 года.
По всей видимости, судно не было поднято. А сегодня на теплоходе разгулялся огонь. На ликвидации пожара задействованы силы 2 отделения ПСЧ - 40 города Звенигово и направлена оперативная группа.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
Видео: ВК, Типичное Звенигово
Фото:ГУ МЧС по Марий Эл