"Криминальные бизнесмены" задержаны за хищение автомобилей "Мазда"

Группу преступников, возвращавших похищенные автомобили, изобличили в краже. Двое из них находятся под стражей, остальные двое – под подпиской о невыезде.

По данным "Конкретно.ру", в ноябре были задержаны четверо участников группировки, члены которой возвращали краденые автомобили марки "Мазда" владельцам за денежное вознаграждение в Петербурге.



В ходе следствия выяснилось, что задержанные виновны в восьми аналогичных преступлениях в Выборгском, Невском, Калининском и Приморском районах города в период с 2014 по 2015 год. По фактам каждого правонарушения были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), однако на данный момент уголовные дела соединены в одно производство, переквалифицированы по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в составе организованной преступной группы). Установлено, что автомобили были возвращены злоумышленниками владельцам за денежное вознаграждение.



Двое участников группировки находятся под стражей, остальные двое – под подпиской о невыезде.



Правоохранители проводят мероприятия по установке других лиц, причастных к делу.