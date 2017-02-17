Троих зацеперов-семиклассников поймали на "Рыбацкой"

Задержаны пять несовершеннолетних правонарушителей. Троих сняли с крыши поезда.

Недавно на железной дороге транспортная полиция и "Социальный патруль" провели рейды по поимке злостных нарушителей. В результате проверки задержали двух 14-летних девочке и 15-летнего мальчика, которые ездили с внешней стороны электрички. Семиклассники одной из школ Петербурга были доставлены в пункт полиции. В отношении родителей подростков заведено административное дело. Школьникам также предстоит профилактическая беседа.

Кроме того на станции "Рыбацкое" 17-летние молодые люди пересекали железнодорожные пути в неположенном месте. Правоохранители задержали учеников одного из техникумов и также доставили в полицию. Им грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Ранее мы писали, что в схватке с поездом житель Гатчины лишился руки. Мужчина угодил под колеса состава. Он чудом выжил, однако лишился руки и переломал себе ноги. В тяжелейшем состоянии его доставили в реанимацию одной из больниц района.

Видео: youtube, egarmin77