Свадьба на теплоходе обернулась для капитана уголовным делом

Столкновение прогулочного судна с Ломоносовским мостом на реке Фонтанке обернулось уголовным делом, единственным фигурантом которого является капитан теплохода.

Как сообщает "Фонтанка", столкновение прогулочного судна с Ломоносовским мостом на реке Фонтанке в Петербурге обернулось уголовным делом, единственным фигурантом которого выступил капитан теплохода.



Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следствия, капитан "Роб Роя" не проверил судно на наличие неисправностей. Также, по информации СК, он "ненадлежащим образом управлял судном", что привело к столкновению с гранитной опорой Ломоносовского моста.



Напоминаем, что прогулочный теплоход, на борту которого праздновали свадьбу, врезался в опору у моста около 10 вечера 4 июля. От удара 14 человек,находившиеся на борту помимо капитана, попали на палубу. 33-летняя невеста и гостья пенсионного возраста попали в больницу. Сообщается, что женщина беременна.