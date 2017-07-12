Девочка-подросток во Всеволожске забеременела от мигранта

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала гражданина Таджикистана по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней.

Как сообщает "Конкретно.ру", во Всеволожске 15-летняя девочка забеременела от 21-летнего мигранта из Таджикистана. На приеме у гинеколога выяснилось, что девочка находится на пятом месяце беременности.



Врач осмотрел девочку 10 июля в Токсовской районной больнице. Срок беременности составил 20 недель.



Об этом сообщили в Кузьмоловский отдел полиции. Правоохранители задержали мигранта, который был изобличен в половой близости с несовершеннолетней. Мужчина встречался с девочкой с января 2016-го до конца июня 2017 года. Встречи происходили у него в квартире в Мурино.



Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Приезжий задержан на основании статьи 91 УПК РФ.