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Девочка-подросток во Всеволожске забеременела от мигранта

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Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала гражданина Таджикистана по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней.

Как сообщает "Конкретно.ру", во Всеволожске 15-летняя девочка забеременела от 21-летнего мигранта из Таджикистана. На приеме у гинеколога выяснилось, что девочка находится на пятом месяце беременности.

Врач осмотрел девочку 10 июля в Токсовской районной больнице. Срок беременности составил 20 недель.

Об этом сообщили в Кузьмоловский отдел полиции. Правоохранители задержали мигранта, который был изобличен в половой близости с несовершеннолетней. Мужчина встречался с девочкой с января 2016-го до конца июня 2017 года. Встречи происходили у него в квартире в Мурино.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Приезжий задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Теги: девочка забеременела от мигранта , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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