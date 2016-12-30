Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:31
0
MShaffter
3
Код вставки плеера

В Новой Москве в ходе нападения погиб 30 летний сотрудник Росгвардии

0
 
 

Полиция задержала 8 подозреваемых в вооруженном нападении

Вчера, 29 декабря, около 22 часов в поселке Роговское в Новой Москве группа лиц совершила нападение на сотрудников Росгвардии, которые попросили для проверки документы. Злоумышленники открыли огонь из своего оружия, предположительно пистолета "Макарова". 

В ходе перестрелки 30 летний сержант Росгвардии погиб, второй сотрудник тяжело ранен. Преступники завладели табельным оружием, двумя пистолетами "Макаров" и пистолетом - пулеметом "Кедр", и скрылись на автомобиле.

фотография погибшего сержанта (Рен.ТВ)

Для их розыска и поимки во всем Московском регионе был введен план "Вулкан". Московской полицией совместно с силовой поддержкой сотрудников Росгвардии в течение трех часов задержано 8 подозреваемых в вооруженном нападении.

В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Рен.ТВ

Теги: мвд , нападение , новая москва , росгвардия , фото
Категории: Новости России Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5