"Викинги" 4 сезон: 20 серия вышла в переводе, викинги захвати Уэссекс и позволили королю Эгберту убить себя

Вышла новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. 20 серию можно посмотреть в русском переводе уже сейчас. Новая серия завершила сезон: Ивар убил своего брата, а викинги разорили Уэссекс.

В сети уже можно найти и посмотреть последний эпизод 4 сезона сериала "Викинги". В 20 серии северяне разгромили армию принца Этельвульфа, король Эгберт передал свою корону, а Флоки отказался от всего.

Последняя серия сезона оправдала свои ожидания. На экранах промелькнуло множество насилия, сражений. Герои рассуждали о религии, родстве, величии и своей жизни. Создатели оставили много открытых вопросов, которые завершатся только в пятом сезоне.

Началась серия с того же момента. С которого завершилась предыдущая. Армия сыновей Рагнара бросилась на войско принцы Этельвульфа. Бой идет ожесточенно. Несмотря на то, что большинство англичан были в седле, викинги достаточно быстро начали их теснить. Самого принца выбили из седла: один из викингов по щитам забежал на уровень его лошади. Однако, Этельвульф не был готов сдаваться. Он убил война, скинувшего его с лошади. Вскоре он приказал всем своим сторонника спешно покидать поле боя.

Остатки защитников вернулись в Уэссекс. Увидев их фиаско, король Эгберт принимает властное решение. Он отрекается от престола в пользу своего сына принца Этельвульфа. Новый король Англии вместе с почти всеми жителями Уэссекса отступает в глубь страны. А король вместе с епископом дожидаются викингов в тронном зале.

Армия северян очень скоро прибывает к стенам Уэссекса. Они бегут в атаку, однако ворота легко открываются под их тараном. А за стеной нет ни одного защитника. Тогда викинги начинают крушить город. Они сжигают свитки, рушат храм, разбивают винные погреба. Во время этой неразберихи происходит печальное событие. Арабская девочка, которую забрала себе жена Флоки Хельга, маленьким кинжалом убивает верную подругу кораблестроителя. А затем и себя. Перед смертью Хельга лишь радуется, что скоро встретится с их дочерью Ангрбодой. Сам Флоки позже признается Бьерну, что его уже совсем не осталось. Он по частям умер вместе с Ангрбодой, Рагнаром и Хельгой.

Далее сыновья Рагнара спорят о том, что сделать с королем Эгбертом. Они не знают, что он передал свою корону и больше не является властителем земель. Ивар кровожадно предлагает отправить короля вслед за Эллой – сделать ему "красного орла". Однако Бьерн не согласен. Ему кажется важным сохранить жизнь королю, чтобы иметь козырь в случаи прихода армии саксонов. В итоге сам Эгберт убеждает их дать ему умереть, в замен он дает им бумагу, которая фактически уже не имеет никакой силы. Затем Бьерн дает ему нож и тот кончает с собой.

Затем между братьями происходит ссора. Они спорят о том, что делать дальше. Ивар одержим идеей завоевывать новые земли и теснить саксов. Бьерн не поддерживает его предложение и говорит о том, что отец хотел завоевать земли в районе Йорка для северян. Но бескостный зовет всех вглубь владений англичан, чтобы прославить Одина. Он и Сигурд начинаю перепалку, Змееглазый делает злобный комментарий о матери. Из-за этого Ивар впадает в бешенство и бросает топор в брата. Тот делает несколько шагов в его сторону и падает замертво.

В самом конце серии показывают нового противника викингов – рыцаря из ордена тамплиеров. Он уже мелькнул в трейлере пятого сезона сериала "Викинги".

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии