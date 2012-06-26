"Викинги" 4 сезон: 20 серия выходит в эфир, Ивар убивает своего брата, викинги захватывают пустой Уэссекс

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 20 серию смотреть онлайн можно будет 1 февраля, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

Выходит последний эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. После окончания сезона зрителям придется ждать пятый. Но его съемки уже идут в Ирландии. В 20 серии поклонники сериала увидят много битв, сражений и героических поступков. Но также и предательстве, смертей и ошибок.

Последняя серия сезона будет буквально напичкана событиями. Начиная с первых минут. Ведь в конце 19 серии армии сыновей Рагнара и принца Этельвульфа бросились друг на друга. Правда перед этим все бойцы знатно побегали. По плану Ивара, викинги некоторое время обманывали армию англичан, гоняя ее от одной стороны поляны к другой. При этом каждый раз у леса на армию принца Этельвульфа обрушивался град стрел. Но в итоге военачальник решил поехать к месту, где викинги оставили корабли. Таким образом его армия угодила в ловушку. В последних мгновениях прошлой серии две армии собрались атаковать друг друга.

В промо-ролике новой серии всплывают слова: кто выживет? Это и правда спорный вопрос, ведь если о сыновьях Рагнара можно прочитать в скандинавских легендах и исторических хрониках, то второстепенные персонажи едва ли находятся под защитой правдоподобия. Едва ли стоит ждать отхода от исторического канона от телеканала History. В промо Бьерн, Убба, Сигурд, Хвитсерк смело бегут в бой. А Ивар едет в на встречу врагам на колеснице. Бой проходит в поле и все раненные и убитые падают в грязь. В результате операторы сделали много красивых кадров с поверженными викингами и их врагами.

Однако в сеть просочился ролик, в котором показана смерть Сигурда Змееглазого. Это происходит во время застолья. Его родной брат Ивар Бескостный бросает топор и тот попадает в грудь юноше. Викинг вынимает оружие и с ним в руках идет к своему убийце. Однако не успевает дойти и падает замертво с топором в поднятой руке. Это вполне может быть правдой, ведь Ивар самый неуравновешенный и капризный сын Лодброка.

Судя по другому ролику из сети, викинги успешно добираются до Уэссекса. Однако они с легкостью, без малейшего боя. Входят в город, который оказывается пуст. Бьерн говорит братьям, что это ловушка. Северные люди изучают укрепленную крепость. Тот факт, что сыновья Лодброка дошли до Уэссекса означает только одно: армию принца Этельвульфа они разбили. Не зря военачальник в одном из кадров лежит в грязи на земле и смотрит куда-то вперед. А значит, оставили короля Эгберта без защиты. Возможно, король принял решение таким образом спасти свой народ – дав приказ всем покинуть город. В одном из кадров промо он обнимает кого-то из подчиненных, стоя во дворе крепости.

Харальд Прекрасноволосый вместе с армией сыновей Рагнара находится в Англии и ведет бой из мести за него. Однако, в прошлом эпизоде стало известно, что он также заплатил армии наемников, которая напала на Каттегат в отсутствии основных сил. Главаря напавшего отрада захватила в плен Лагерта. Во время допроса он сознался, кто дал ему денег и приказал напасть на родину Рагнара.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии