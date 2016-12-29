"Викинги" 4 сезон: 19 серия выходит в эфир, Каттегат захватывают враги, пока сыновья Рагнара мстят за отца

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 19 серию смотреть онлайн можно будет 25 января, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

В ближайшую среду в эфир выходит очередная серия сериала "Викинги" 4 сезон. В 19 серии зрителей ждет еще больше эпических сражений. Сезон подходит к концу, поэтому каждая новая серия наполнена действием и жестокостью. В этот раз фанаты увидят сразу два мощных сражения и множество запуганных людей.

В прошлой серии сыновья Рагнара собрали огромную армию и отправились мстить за смерть отца. В конце эпизода Бьерн, Сигурт, Убба, Ивар и Хвитсерк смотрят за тем, как Флоки жестоко пытает короля Элла. Его армию разбили полчища викингов. А самого правителя взяли в плен. Он привел отпрыском Лодброка к месту его убийства. На той же опушке, где свита Элла веселилась, пока он убивал Рагнара, семья конунга жестоко расправилась с ним. Флоки прибил пленника к дереву. Затем тому разрезали кожу на спине и топором выломали позвоночник. Эту казнь еще называют "кровавый орел". Его крики были слышны далеко. Но на этом месть сыновей Рагнара не заканчивается.

В новой серии мирные жители территорий короля Элла бегут в панике, прихватив только минимум вещей. Отдельно в промо показали серию, где женщина крестится, глядя на реку, по которой идут драккары викингов. Суровые лица Бьерна, Хвитсерк и Сигурда говорят, что викинги еще не закончили свою месть. Очевидно, что на очереди король Эгберт. И войска двигаются к его замку.

Сам король объясняет своему сыну, что настало время не войны, а ненависти. Язычники идут к их стенам переполненные жаждой ненависти. Поэтому они не щадят никого на своем пути. Внушительная конная армия собирается в путь, чтобы отразить викингов задолго далеко от замка. Но не известно, кто победит. Все сыновья Лодброка настроены серьезно. Ивар впадает в раж. Ему удается раздобыть колесницу, на которой он может яростно врезаться в толпы врагов. В новой серии стоит ждать яростного сражения между викингами и силами саксов. По историческим данным, король Эгберт был фактически первым королем Англии. Значит под его властью находилось много земель. Его армия должна быть внушительной.

Но пока дети Рагнара сеют страх в землях врагов, Каттегат остался почти беззащитным. И это не могло не притянуть к месту жаждущих власти. На укрепления нападают. Лагерта и ее войны защищают город, но силы противников явно превосходят. Армия принесла с собой доски, с помощью которых войны легко преодолевают ров с кольями. В какой-то момент Лагерта останавливается на защитной баррикаде и видит горящий дом уже внутри укрепления. Смогут ли она отстоять Каттегат, или царствование Лагерты закончится настолько быстро. Это пока не ясно, но есть шанс, что военачальники смогут придумать хитрость, с помощью которой отобьют врага. Иначе сыновьям Лодброка придется с войной возвращаться домой.

До конца нового 4 сезона сериала "Викинги" осталось всего две серии. Но новые эпизоды уже снимают. Актеры выкладывают в сеть множество фотографий из Ирландии, которая и играет роль Скандинавии.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии