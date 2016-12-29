"Викинги" 4 сезон: 18 серия выходит в эфир, сыновья Рагнара с огромной армией идут мстить за отца

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 18 серию смотреть онлайн можно будет 18 января, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

В эфир совсем скоро выходит одна из самых эпических серий сериала "Викинги" 4 сезон. 18 серия обещает зрителям много сражений, встреч старых врагов и отваги воинов. На бой за честь убитого отца идет сыновья Рагнара Лодброка. Собранная ими армия как никогда большая.

Новые серии сериала "Викинги" всецело посвящена его сыновьям, которые собирают огромную армию. Собственно. Предыдущий эпизод был как раз о подготовке к войне. Братья собрались вместе и обсудили, что же им делать с убийцами Рагнара. Убба, Сигурт и Ивар решили собрать большую армию. Намного больше той, которую их отец собирал для похода на Париж. В Каттегат продолжали прибывать все больше новых сил. Пойти в бой, чтобы отомстить за смерть великого викинга, планируют многие северные жители.

Между тем часть детей Рагнара недавно лишились матери. Больше всего этот факт не дает покоя Ивару Бескостному. Младший сын был любимчиком матери, так как родился с изъяном. Если для других его братьев Аслауг была скорее малознакомой женщиной, для которой они были почти чужими, то для Ивара она была настоящей матерью. Поэтому из его головы не уходят планы о мести. И пока все планируют бой за честь Рагнара, он продолжает планировать убийство Лагерты. Именно первая жена конунга убила свою более везучую соперницу. Она очень осторожно общается с сыновьями Рагнара и Аслауг. Ее сын – Бьерн находится пока далеко. Поэтому женщина соблюдает осторожность. Пока ее защитник далеко. Ивар уже вызывал ее на поединок, но это не закончилось ничем. Лагерта поговорила с предсказателем, который пообещал ей, что смерть придет к ней от руки сына Рагнара.

Но в новой серии Лагерта будто бы и совсем не боится Ивара. Еще бы, ради мести за отца к армии присоединился ее сын. Огромная армия северных народов собрана и сыновья Рагнара ведут ее в бой. Из Средиземного моря вернулся Бьерн. Две армии сходятся на поле боя. С одной стороны король Элла и его ратники, с другой – огромные полчища викингов. В атаку идут Бьерн, Убба, Хвитсерк, Сигурд и Ивар. Последний идет в бой конным, так как его ноги не могут двигаться.

В промо серии попал небольшой эпизод, когда представитель церкви, завидев бегущих к ним викингов сказал: "Да поможет нам бог". В ответ ему Элла заметил. Что никакой бог им уже не поможет. И надеяться они могут только на свои силы.

Пока в эфир выходят серии четверного сезона съемки анонсированного недавно пятого сезона уже идут. Канал History иногда балует поклонников кадрами со съемочной площадки. Сами актеры тоже часто выкладывают на свои странички в Instagram селфи со съемок, где они расхаживают в истерических костюмах.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии