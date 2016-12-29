"Викинги" 4 сезон: 18 серия вышла в переводе, королю Элле отомстили за убийство Рагнара, вырвав ему позвоночник

Вышла новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. 18 серию можно посмотреть в русском переводе уже сейчас. Сыновья Рагнара разбивают армию короля Эллы и жестоко убивают его.

В русском переводе вышел новый эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. В 18 серии сыновья Рагнара жестоко мстят убийце своего отца, устраивая кровавую бойню. В новой серии много жестоких моментов. Пожалуй, новый эпизод даже затмевает даже серию с убийством самого Лодброка.

Новая серия начинается в Каттегате. Сюда собираются все люди севера, чтобы пойти войной на нормандцев и отомстить за Рагнара Лодброка. В город возвращаются и почти все сыновья конунга. В то числе старший – Бьерн Железнобокий. Поэтому Лагерта какое-то время может не бояться Ивара, который давно обдумывает месть за смерть матери. Но в этот раз все в городе увлечены только одним – походом великой армии и местью за Рагнара.

Лагерта думает об укреплении своей власти. Для этого ей нужно принимать только правильные решения, ведь она находится в очень шатком положении. Она решает принести жертву богам. При этом выбор пал не на животное, а на человека. Выбранный для жертвы викинг добровольно идет к месту своей смерти. Его провожает брат, который напоминает ему, что совсем скоро он будет пить с Одином. Жертва сам насаживает себя на меч Лагерты, которая замешкалась во время его убийства. При этом для язычников-викингов жертвоприношение знаменуется знаком свыше. Когда Лагерте передали оружие, на небе появился метеоритный дождь или комета, которую все приняли за знак от богов.

После жертвоприношения Бьерн берет себе новую жену. Несмотря на то, что Хвитсерк любит Маргарет, его старший брат первый заявил на нее права. В результате они официально женятся. Во время свадебного забега Бьерн побеждает, поэтому пир накрывает Хвитсерк. После пышного застолья в зале остаются только трое: молодожены и младший брат жениха. Маргарет объясняется в любви обоим мужчинам. Сначала она целует Хвитсерка, а затем и Бьерна.

Но главная част серии осталась в конце. Огромная армия викингов отправляется к саксам. Король Элла находится на службе, когда туда приходят его подданные и сообщают: полчища язычников высадились на берегу Нортумбрии. Король заявляет своим домочадцам, что не боится северных людей. Что те только притворяются несокрушимыми. Поэтому он ведет свою армию навстречу войскам, возглавляемым Бьерном.

В результате сражения короля взяли в плен. Сыновья заставляют отвести их на место убийства их отца. Недалеко от места смерти Рагнара проводят жестокую казнь над королем Эллой. Начинается с того, что Флоки издевательски говорит ему, что он такой же плотник, как его бог. Эллу прибивают за руки к дереву. Далее Флоки умело мучает его. Горячим ножом разрезают кожу на спине. Затем топором начинает ломать ребра, чтобы вырвать позвоночник. Предсмертные крики Эллы слышны и в землях короля Эгберта, который задумывается о жестокости и смерти. Под утро короля подвешивают рядом с ямой, где умер Лодброк. Он распят, а кожа с его спины натянута как крылья. Бьерн, Убба, Хвитсерк, Сигурд, Ивар и Флоки измазанные в крови довольно смотрят на убитого.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии