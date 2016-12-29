"Викинги" 4 сезон: 17 серия выходит в эфир, сыновья Рагнара собирают армию для мести и убивают Лагерту

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 17 серию смотреть онлайн можно будет 11 января, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

На экраны выходит очередная серия исторического сериала "Викинги". В 17 серии зрителей ждет много поединков, мести и войн. Сыновья Рагнара обсуждают месть королю Эгберту и королю Элле. Лагерта боится за свою жизнь и раздумывает над тайным убийством отпрысков первого мужа. А Бьерн добрался до Средиземного моря и готовится осваивать окрестности.

Предыдущая серия открыла тайну смерти Лагерты. Любимый сын своей матери Аслауг Ивар бескостный не может просто смириться со смертью любимой женщины, как его братья Убба и Сигурд. Аслауг любила младшего сына больше других, поэтому для Ивара весть о смерти матери болезненна. В нем пробуждается гордая кровь отца и матери. Он уже знает, что первая жена его отца захватила их родное селение. А когда новая супруга Рагнара сдалась и уходила, Лагерта выстрелила ей в спину из лука. Калека добирается до новой королева Каттегата и требует поединка. Лагерта узнает у провидицы возможный исход сражения. И та говорит ей, что она погибнет от рук сына Рагнара. Правда, от какого именно, не уточняет.

Однако Уббе, Сигурду и Ивару есть еще, что обсудить. Масштабную есть за отца. Две серии назад король Элла жестоко убил Лодброка. Перед смертью викинга жестоко пытали: кололи пиками и поджигали ноги. Сам король ранил конунга раскаленным железом и вырезал у того на лице крест. После чего Рагнара бросили в глубокую яму, наполненную змеями. Но перед смертью король Эгберт отправил Ивара Бескостного домой. Взамен на свободу сына Рагнар пообещал, что попросит того мстить за него Элле. Однако перед самим отплытием, викинг попросил сына в его смерти винить именно Эгберта. А в прошлой серии перед всеми сыновьями великого викинга появился загадочный одноглазый воин. Так бог Один созывает детей Лодброка на месть.

Сейчас три младших сына размышляют о сборе большой армии. Они хотят собрать войск больше, чем было у их отца, когда тот атаковал Париж. Также в новой серии снова появится Элла. Довольный убийством Рагнара он заявляет дочери, что не боится мести его отпрысков, так как он готов к их нападению.

В отряде Бьерна Железнобокого тоже происходит разлад. Он в сопровождении Флоки, Ролло и войска достигает мусульманской Испании. Грабежи и резня идет полным ходом, но Флоки оказывает заворожен пением на мусульманской службе. В итоге он запрещает перебивать остатки населения в мечети. В новой серии нас ждет очередной противостояние Флоки и Ролло. Первый обвиняет принявшего христианство короля в том, что он больше не с ними. В ответ Ролло лишь говорит, что Флоки не понимает, что все меняется.

В новой серии Ивар добьется таки волнующего его решения – мести за мать. Лагерта испуганно поднимается с престола, когда в бражный зал заходят Убба, Сигурт и Ивар. Сцена и, правда, пугающая: Бескостный ползет через зал подтягиваясь на заостренных кольях. А Убба идет вооруженный топором. Очевидно, что такое эффектное появление трех сыновей Аслауг для Лагерты ничем хорошим не закончится. Скорее всего, она отправится вслед за своей соперницей.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала