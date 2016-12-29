"Викинги" 4 сезон: 15 серия вышла в переводе, король Элла жестоко убивает Рагнара

Вышла новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. 15 серию можно посмотреть в русском переводе уже сейчас.

Новая серия сериала "Викинги" 4 сезон вышла в русском переводе. Ее просмотр расстроит многих поклонников сериала. В новом эпизоде сериала много жестокости и крови, а также печали, грусти и зарождающейся жаждой мести.

Начинается все с прощания Рагнара со своим сыном Иваром Бескостным. На последок тот дает ему советы о том, как дальше жить и, главное, как отомстить за него. Раньше Лодброк договорился с королем Эгбертом, что тот спасет его от мести своих сыновей. Взамен он попросил отпустить сына. Однако самому Ивару конунг говорит, что сыновья должны мстить именно Эгберту, а не Элле. Таким образом великий викинг решил в последний раз провернуть хитрый план против ненавистных саксов.

Рагнара в клетке передают королю Элле. По дороге лошадьми управляет слепой возница. Он поворачивается к пленнику и говорит, что видит его. Именно таким было предсказание о смерти Рагнара: он умрет тогда, когда слепец увидит его. Повозка в лесу встречается со свитой Элли и тут начинается длинный кровавый пир. Давний враг Лодброка наслаждается каждой минутой его мучений. Сначала его клетку вешают высоко на дерево. Стража короля тыкает его копьями и жжет пол факелами. Сам Элла наблюдет за этим во время трапезы и радостно смеется. На следующий день измученного викинга берется пытать уже сам король. Сначала он его бьет. Но не в честной драке. Рагнара держат стражники, пока тот бьет его. Затем Элла старается выпытать у викинга просьбы отпустить грехи. Но верный Одину и другим своим богам, Рагнар не собирается это делать.

На следующий день назначена казнь викинга. Для него роют глубокую яму, а в нее кидают ядовитых змей. Перед смертью Рагнар Лодброк говорит, что он не боится забвения и радостно отправляется к Одину. За его казнью пришел наблюдать и напуганный король Эгберд. Он переодевается старцем и присутствует на кровавом побоище инкогнито.

Между тем корабль с Иваром бескостным на борту прибывает в Каттегат. И тут Убба и Сиггурд забирают брата. Родных ждет непростой разговор. Ивар рассказывает братьям о том, что отец передан в плен королю Элле. А также то, что Рагнар, скорее всего, уже мертв. И тут его братья сообщают ему свою печальную новость: их мать мертва. В прошлой серии Лагерта выстрелила в спину Аслаунг, когда та уже сдалась и отказалась от сражения. У Ивара была самая близкая связь с матерью, так как она любила младшего сына больше остальных. Поэтому новость о смерти любимой женщины больно ранит Ивара. Он сильно сжимает шахматную фигурку, которую ему перед отъездом подарил внук Эгберта. От этого из его ладоней течет кровь.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии