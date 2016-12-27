"Викинги" 4 сезон: 15 серия выходит в переводе, происходят события, предсказывающие смерть Рагнара

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Викинги" 4 сезон. 15 серию смотреть онлайн можно будет 28 декабря, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

На экраны выходит новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. Историческая повесть не отступает от своего историзма и правдоподобности. В новом эпизоде будут страдания, драки и гордость. Все находятся на грани перед чем-то значимым. Совсем скоро в сериале начнутся серьезные сражения, планы мести и отвоевывайте земель.

Последняя серия окончилась на нерадостной ноте. Кажется, что Рагнар задумал умереть. Он буквально настаивает на том, чтобы король Эгберт передал его королю Элле. Так как правитель колеблется: убивать ли конунга или отпустить его. Но Лодброк напоминает ему о том, что его сыновья придут мстить. Передав викинга Элле он избавится от гнева детей Рагнара. При этом он просит отпустить домой его сына Ивара Бескостного. Любимый ребенок своей матери, Ивар выглядит обычным калекой. Однако, недостаток в ногах он окупает умом и хитростью. Он успел лучше узнать отца во время их странствования. И сейчас Лодброк возлагает на него особую миссию. Не понятно, что именно задумал конунг. Пока лишь известно, что Рагнар и Ивар сговорились против саксов. Может, это такой способ отца заставить своих сыновей пойти туда, куда они не последовали за ним.

В новой серии мы видим, что конунга снова поместили в камеру. На этот раз без кандалов и с водой. Он сидит посреди большой комнаты и думает о чем-то. Кажется викинг решает что-то для себя. Потому что он смотрит в свое отражение на воде. Потом говорит с Иваром и прощается. Между тем король Эгберт явно продолжает сомневаться в плане Лодброка. Это мы видим по его растерянному взгляду, который он бросает, стоя во дворе замка. Однако, на место прибывает король Элла. И он жаждет отомстить ненавистному викинку. Рагнара помещают в клетку, чтобы переправить в другой замок. При этом скованного воина окружают несколько копьеносцев. В этом же месте мелькает слепец. Колдун предсказал Лодброку, что тот умрет, когда его увидит слепой.

Есть кадры, в которых Элла с довольным лицом бьет Рагнара. Кажется. Избиение скованного викинга продолжается и позже в бражном зале, где король пьет и смотрит за мучениями своего врага.

При этом во время промо почти нет слов героев, однако появляются слова - все изменится. Значит ли это смерть Рагнара. Или может жители Каттегата захотят свергнуть Лагерту, подло убившую Аслауг. Она ненадолго появляется в промо. И вид у нее озадаченных. Может, она боится за свою недавно отвоеванную власть. А может она поверила в слова второй жены Рагнара о его смерти.

И наконец-то в этой серии в сериал вернется Бьертн Железнобокий. О его странствии не было ни одного эпизода последнюю серию сериала "Викинги" 4 сезон. Старший сын рагнара и его брат выглядят очень сурово. Кажется они узнали о ситуации отца и наметили план мести.

Фото: кадры из сериала

ВИдео: промо сериала