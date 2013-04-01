"Викинги" 4 сезон: 14 серия вышла в переводе, Рагнар ищет смерти, а Лагерта стреляет в спину Аслауг

Вышла новая серия сериала "Викинги" 4 сезон. 14 серию можно посмотреть в русском переводе уже сейчас. Пора Рагнар обсуждает с королем свою смерть, его бывшая жена захватывает Каттегат.

На просторах интернета появилась очередная серия сериала "Викинги" 4 сезон. В 14 серии произошло много важных событий для сюжета. Эпизод в русском переводе уже можно найти в сети. Герои будут принимать непростые решения, а также говорить о мести за родных.

Само название серии говорит, что в ней будет много разговоров о будущем, прошлом и настоящем. Эти беседы ведут Рагнар с королем Эгбертом, сыновья Лодброка и даже его жены.

Начинается серия с Каттегата. В конце предыдущего эпизода армия Ларегты вторглась в поселение. Аслауг в полном властном наряде выходит навстречу своей сопернице. В руках она несет меч. Между женщинами происходит разговор. При этом Аслауг говорит гордо и с презрением смотрит на свою соперницу. А Лагерта заметно нервничает и волнуется. Первая жена обвиняет вторую, что та украла у нее мужа, дом и счастье. В ответ Аслауг отмечает, что Рагнар по доброй воле пошел к ней. При этом она объявляет, что сам конунг мертв. Сон об этом она увидела накануне. При толпе собравшихся она объявляет о смерти Рагнара и Ивара. Лагерта же обвиняет свою соперницу в ведовстве. Однако та не подтверждает, но и не опровергает ее слова. Лишь бросает меч к ногам первой жены Рагнара со словами, что она не будет бороться. Но Аслауг гордо замечает, что она сыграла большую роль в саге Лодброка. Так как того, по заветам богов, должно быть много сыновей. Она также напоминает, что они точно будут мстить за смерть матери. После этого Аслауг просит свободного прохода и удаляется. Но Лагерта стреляет ей в спину. Кажется, вторая жена Рагнара знала об этом, потому что падает она с усмешкой на губах. Не исключено, что эта история плохо скажется на репутации Лагерты. Ведь свою соперницу она убила тайком, а не в честном бою.

Вернувшиеся Убба и Сигурд устраивают драку в бражном зале. Но охрана Лагерты уводит их. При этом новая правительница Каттегата заверяет, что не собирается убивать детей Рагнара. Убба заявляет Астрид, что не боится ни Лагерту, ни ее.

Между тем, Рагнар ведет долгие беседы с королем Эгбертом. Мужчины обсуждают своих богов. Один из них христианин, другой – верит в Одина. После долгих разговоров враги становятся практически друзьями. Король даже сажает викинга на один трон с собой. Ему приводят юношей, которые представляются его сыновьями. В частности приводят Магнуса. Но Лодброк отказывается его принимать, заявив, что не спал с его матерью. После этого юного мальчика выгоняют из крепости. Рагнар и Эгберт договариваются до того, что викинг просит отдать его королю Элле. Тот ищет мести и жаждет убить короля севера. При этом король отмечает, что скорее отпустит Лодброка, чем отдаст его Элле. Но викинг напоминает про месть его сыновей. Он предлагает отправить Ивара Бескостного домой. Чтобы он сказал братьям, что отца убил король Элла, а Эгберт делал все для его защиты.

Кажется, Рагнар уже собирается отправиться в вальгаллу. Он вспоминает пророчество о своей смерти. Скорее всего, в новой серии он окажется в яме со змеями. И там его увидит слепой.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии