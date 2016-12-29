Видео и фото из Рязани: в центре города взорвался автомобиль

На улице Свободы в Рязани во время движения взорвался автомобиль, девушка - водитель получила серьезные ранения ног. Появляются новые подробности

Сегодня, 18 января, в 15.40 в Рязани на улице Свободы, недалеко от пересечения с улицей Маяковского, около дома №83 прогремел взрыв.

Автомобиль "Сузуки Гранд Витара" с молодой женщиной за рулем взорвался во время движения. Сначала раздался громкий хлопок, затем из автомобиля повалил густой черный дым. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, и из него на дорогу выпала женщина с жуткими криками.

Взрыв и его последствия попали в объектив видеорегистратора автомобиля двигающегося во встречном направлении. По словам очевидцев, девушке - водителю на вид 25 лет. У нее сильно повреждены обе ноги. Медики прибыли на место происшествия примерно через 5 минут. Девушка в шоковом состоянии и сильными травмами госпитализирована в срочном порядке в больницу.

Так же очевидцы этого жуткого происшествия сообщают, что взрыв произошел под водителем. В полу автомобиля зияет вогнутая дыра, раскурочена рулевая колонка, в лобовом стекле дырки как от шрапнели. Возле машины разлит бензин, и видны лужи крови.

На месте взрыва работали сотрудники МВД, МЧС, эксперты - криминалисты. По предварительной версии причиной взрыва могла стать неисправность в топливной системе "Сузуки Гранд Витара". Специалисты продолжают выяснять причину взрыва.

Не исключаются и другие причины взрыва. Как сообщает YA.62.ru, специалист официального дилера "Сузуки" в Рязани отмечает, что если бы в автомобиле произошел взрыв в топливной системе, то машина бы сгорела.

Видео: YouTube/ Акинин Денис

Фото: ВК/Типичная Рязань