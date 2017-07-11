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TretyakovaS
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Видео: светящийся НЛО в Якутии ныряет в портал

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В сети появились удивляющие кадры, на которых в небе Якутии летает НЛО.

Сеть поразило видео, как НЛО летает по небу в Якутии.

На кадрах видно, как светящийся голубой объект движется по небу, а после этого возникает другой объект, ныряющий в возникший портал. После полета объект исчез, как и портал, не оставив и следа.

Как сообщают СМИ, по поводу произошедшего в полицию никто не обращался. Некоторые пользователи сети предполагают, что видео - очередная фикция и монтаж.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WAYj2sObkvg

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Категории: Новости России

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