Видео: светящийся НЛО в Якутии ныряет в портал

В сети появились удивляющие кадры, на которых в небе Якутии летает НЛО.

Сеть поразило видео, как НЛО летает по небу в Якутии.



На кадрах видно, как светящийся голубой объект движется по небу, а после этого возникает другой объект, ныряющий в возникший портал. После полета объект исчез, как и портал, не оставив и следа.



Как сообщают СМИ, по поводу произошедшего в полицию никто не обращался. Некоторые пользователи сети предполагают, что видео - очередная фикция и монтаж.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WAYj2sObkvg