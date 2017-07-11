Сеть поразило видео, как НЛО летает по небу в Якутии.
На кадрах видно, как светящийся голубой объект движется по небу, а после этого возникает другой объект, ныряющий в возникший портал. После полета объект исчез, как и портал, не оставив и следа.
Как сообщают СМИ, по поводу произошедшего в полицию никто не обращался. Некоторые пользователи сети предполагают, что видео - очередная фикция и монтаж.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WAYj2sObkvg
Сегодня, 10:39
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Видео: светящийся НЛО в Якутии ныряет в портал
В сети появились удивляющие кадры, на которых в небе Якутии летает НЛО.
Сеть поразило видео, как НЛО летает по небу в Якутии.