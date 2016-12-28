Появилось видео опасного эвакуатора машин в Москве

Очевидцы сняли на видео эвакуатор машин в Москве, который сумел разбить автомобиль во время погрузки на платформу.

В центре Москвы очевидцы сняли на видео весьма грубую эвакуацию автомобиля. На глазах у водителей и пешеходов, иномарку поднимали на платформу автоперевозчика. Причина эвакуации не известна: нарушил ли владелец ПДД или сам заказал перевезти сломанную машину.

В любом случаи, эвакуаторщики создали ему еще больше проблем. Когда машину уже поставили на платформу. У водителя начались какие-то проблемы с управлением. Вместо того, чтобы поднять крепления на кране, он опустил их. Железная конструкция врезалось в крышу автомобиля. Свидетели закричали, что машина повреждена. Н они не знали, что это только цветочки. Потому что сразу после этого управляющий погрузчиком решил исправить ситуацию. Правда, вместо этого он направил кран в машину с еще большей силой. От второго удара повреждения оказались более существенными. Смялась крыша, разбилось лобовое стекло и боковые зеркала.

Сейчас видео эвакуатора машин в Москве набирает популярность в интернете. Автовладельцы со всей страны возмущаются работой погрузчиков и рассказывают про похожие ситуации.

Ранее мы писали, что на Коломяжском трактор попал в массовое ДТП, будучи на эвакуаторе.

Видео: Youtube