Дорожные "кульбиты" "Нивы" из Казани попали на видео

"Нива" неслась по крайней правой полосе, задев снежную обочину, перевернулась

В интернете появилось видео ДТП, которое произошло в 10 часов вечера 18 февраля в Казани.

Данная видеозапись была сделана видеорегистратором из автомобиля очевидца аварии. На кадрах можно увидеть, как на очень приличной скорости по крайней правой полосе едет автомобиль "Нива". Он довольно быстро удаляется от камеры видеорегистратора, обгоняя автомобили, которые движутся по соседним полосам. В какой-то момент "Нива" цепляет колесами снежную обочину, и она подлетает в воздух и переворачивается.

"Нива" на боку несколько раз прокрутилась по дороге, задев при этом бок проезжающего автомобиля "Опель". И только потом "Нива" прекратила свое движение.

Данная авария произошла на улице Вишневского. Очевидцами сообщается, что по счастливой случайности никто не пострадал.

Видео: YouTube/Bingunbo