Видео смертельного ДТП из Башкирии попало в сеть

Внедорожник вылетел на встречку и протаранил минивэн. Виновник аварии скончался на месте.

Сегодня днем, 21 февраля, на трассе Зубово-Чишмы в Башкирии водитель легковушки с прицепом вылетел на встречку и на большой скорости протаранил минивэн. Жуткая авария произошла на 10 км трассы. Кадры смертельного ДТП угодили в сеть. После столкновения, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

Предположительно, виновник аварии не справился с управлением и, вылетев на встречную полосы, врезался в минивэн. В результате лобового столкновения внедорожник отбросило в кювет. Автомобиль и прицеп перевернулись. На кадрах можно заметить, что от удара иномарку буквально смяло. Минивэн также выкинуло на обочину, только в противоположную сторону. Машина лишилась капота. Также у нее треснуто лобовое стекло.

На место жуткой аварии выехали сотрудники дорожной полиции, скорая и МЧС. Виновник аварии получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте происшествия. Водителя минивэна в срочном порядке госпитализировали.

В данный момент выясняют детали происшествия. Ранее мы сообщали, что в Челябинске машины перевернул ураганный ветер. Видео необычного ДТП попало в сеть.

Видео и фотографии: группа вконтакте "БашДТП | ДТП Уфы и Башкирии"