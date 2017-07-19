Видео: на Бухарестской машина со взрывами горела посреди проезжей части

Очевидцы сняли на видео полыхающую машину, которая стояла посреди проезжей части на Бухарестской. Во время пожара были слышны взрывы.

Неприятный инцидент произошел днем в среду, 19 июля, на Бухарестской улице. В районе одиннадцати часов тут загорелась машина. Водитель бросил серебристый автомобиль прямо по среди дороги. Причина возгорания не известна. Но, скорее всего, она связана с неисправностью иномарки.

Очевидцы ЧП сняли пожар на видео. До приезда сотрудников МЧС автомобиль несколько раз издавал хлопки, похожие на взрывы. Очевидно, от нагрева лопались покрышки.

Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар. Информации о пострадавших нет. На другие автомобили огонь не мог переброситься, так как машина была далеко от них. Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее канал Рiter.tv сообщал, что на Кузнецовской подожгли иномарку. О том, что причиной возгорания стало чье-то вмешательство, говорят очевидцы инцидента.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург