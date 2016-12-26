Эксперт: ВИЧ-диссиденты занимаются ужасными вещами

В последнее время все популярнее становятся, так называемые, вич-диссиденты. Участники движения, которые полностью отрицают существование ВИЧ и СПИД. Борьба с учеными не приносит своих результатов. Диссиденты не принимают доказанную наукой точку зрения. Специалист из центра борьбы со СПИД в Петербурге рассказала нам, к чему приводят подобные движения и их влияние на больных людей.

Профилактика и лечение ВИЧ и СПИД — всегда острый вопрос для любого человека. Несмотря на усилия врачей, лекарство от вируса до сих пор не найдено. Разработки продолжаются. Однако, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, больной человек сможет прожить абсолютно счастливую, долгую и полноценную жизнь. Этот факт уже давно доказан.

Но это мнение разделяют не все. Больше 30-ти лет назад психиатр Каспер Шмидт утверждал, что СПИД имеет психосоциальное происхождение. Критиковал он и ученых, которых обвинял в стереотипном мышлении и склонности искать вирус для всех неизученных болезней. Любопытен тот факт, что сам Шмидт умер в 1994 году от СПИДа. На сегодняшний момент, в России существует огромное количество ВИЧ -диссидентов. Их голоса звучат с экранов телевизоров, из радиоприемников, журналов и газет. К чему может привести "дружба" между инфицированным и ВИЧ -диссидентом? Специально для Piter.TV работник центра по борьбе со СПИД в Петербурге Татьяна Виноградова рассказала о личном столкновении с этой угрозой.

"Чем руководствуются ВИЧ -диссиденты я сказать, к сожалению, не могу. У нас в городе социологами было проведено достаточно большое исследование по ВИЧ -дисс и дентам, и их уже опубликовали. Никто не может понять их мотивацию. Зачем? И как мы выяснили, большинство ВИЧ-диссидентов сами не ВИЧ -инфицированы, как ни странно. То есть, я бы еще могла понять если бы они сами были больны и им так проще. А почему люди занимаются вот такими ужасными вещами? Почему они делают то, что в итоге приводит к смерти других людей, к смерти детей, к сожалению. Когда мама отрицает наличие ВИЧ- инфекции и не дает ребенку необходимое лечени е. И дети погибают очень тяжело", - рассказала специалист.

Как уже было сказано выше, о проблеме признания ВИЧ и СПИД активно говорят с экранов телевизоров. В 2010 году, журналист Александр Гордон в программе "Гордон Кихот" громко заявил, что СПИДа не существует. Позже, ведущий неоднократно давал интервью по этому вопросу, каждый раз приводя новые доводы. Татьяна Николаевна пояснила, как выход этой программы повлиял на пациентов центра борьбы со СПИД в Петербурге.

"Самое страшное что было, когда вышла передача Гордона, это то, что на следующий день и еще в течение следующего месяца приходили ВИЧ -инфицированные беременные женщины и отказывались от назначенного лечения. Это закончилось тем, что они родили больных детей. Чего можно было совершенно спокойно избежать. Это страшно. Ведь ребенок чем виноват? Ничем. Взрослые люди ладно. Они сами в ответе за свою жизнь. Программа была по федеральному каналу, она была в прайм-тайм, понятное дело, что люди привыкли верить тому, что говорят в телевизоре".

К сожалению, мотивация поступков ВИЧ -диссидентов не понятна до сих пор. Специалисты центра призывают всех граждан делать правильный и осознанный выбор. Поддержание нормальной и полноценной жизни пациента возможна.

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