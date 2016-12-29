"Вы все меня бесите" 1 сезон: 4 серия выходит в эфир, Кирилл старается научить Соню быть милой с коллегами

Новые эпизоды необычного сериала "Вы все меня бесите" 1 сезон выходят на телеканала СТС. Смотреть онлайн 4 серию можно сразу после премьеры на телеканале. Кирилл учит Соню уживаться с коллективом.

На телеканале СТС продолжают выходить первые серии нового сериала "Вы все меня бесите". В центре истории – жизнь ресторанного критика Сони, которая пытается ужиться в мире. А мешает вливаться в общество ей ее социофобия и ненависть к окружающим. Но неожиданно случайная вечеринка в корне меняет ее жизнь. Теперь девушка старается забраться обратно в свой уютный панцирь, а новые друзья не дают.

Ресторанный критик Соня Багрецова думала, что хуже уже не будет. Случайный бокал алкоголя на открытии ресторана кардинально поменял ее жизнь. У нее появилась милая подруга Неля и романтичный друг Вова. Но кроме этого, девушка еще и переспала со своим начальником. Теперь редактор журнала Кирилл не понимает, почему девушка старается доказать ему свое отвращение. Однако с новоиспеченными друзьями и любовником девушка уже почти начал смиряться. Но тут жизнь, а точнее руководство, дарит ей новый сюрприз. Журналистке теперь придется работать в офисе.

Соня выходит на работу в офис. Вот только ее там знают как раздражительную и нелюбезную злюку. Поэтому ее появление никто не рад. Кроме Кирилла, конечно. Теперь он имеет возможность видеться с возлюбленной каждый будний день. Чтобы ей лучше было общаться с коллегами, Кирилл решает научить Соню быть милой с коллегами. Уроки с большой натяжкой можно назвать успешными. Но редактор старается хотя бы сделать так, чтобы девушка стара вежливой с начальством.

Пока Соня в трудом вживается в коллектив, ее друзья продолжают общаться. Вова бесконечно влюбился в Нелю. Но мастер ногтевого сервиса не так-то проста. Она не хочет так быстро сдаваться перед мужчинами. Вова увлекается фотоискусством. Но девушка не хочет становиться его музой и позировать для него. Но скромный таксист не сдается. Он придумывает очень уж сложный план. Чтобы не потерять любимую, он начинает притворяться, что она его не интересует как женщина.

"Вы все меня бесите" – это необычный и новый сериал на телеканале СТС. Главная героиня – ресторанный критик Соня. Девушка страдает социофобией. Специально для роли актриса Светлана Ходченкова изучала литературу и смотрела ролики с социофобами. До определенного времени ее единственным другом был психолог Борис Дмитриевич. Ее мало что радует в жизни. А положительную сторону мира она замечает только тогда, когда пропустит стаканчик-другой. Эта маленькая страсть и сыграла злую шутку. На открытии очередного ресторана девушка перебрала не в той компании. В результате утром она обнаруживает двух новых друзей и любовника. Они-то и будут учить Соню жить в реальном мире.

Для съемок сериала были построены несколько декораций. В частности, полностью отстроили квартиры Сони и Вовы. Также в павильоне выросла редакция и кафе "Бобер-Тапер".

Фото и видео: телеканал СТС