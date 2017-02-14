Фильм "Великая стена" выходит в российский прокат

Совсем скоро на экраны выходит фильм "Великая стена". Российская дата премьера назначена на 16 февраля. Смотреть фильм можно будет в большинстве кинотеатров.

Совсем скоро в российский прокат выходит фэнтези и боевик "Великая стена". На экранах оживет древний Китай с его великими войнами, первыми бомбами и традициями. Этой силе будут противостоять неизвестные и таинственные существа.

России пришлось долго терпеть перед премьерным показом фильма. Ведь мировой прокат начался в декабре 2016 года. Стартовал фильм в Китае. А российская публика увидит его на больших экранах лишь 16 февраля. Первоначально премьеру планировали на 2 февраля, однако день перенесли на две недели. Действия разворачиваются в начале восемнадцатого века. В слогане фильма заявлен 1700 год.

Режиссером фильма стал Чжан Имоу. У него в активе несколько десятков работ разного масштаба, престижные премии разных фестивалей мира.

Великую китайскую стену возвели, чтобы оградить страну от всяческих опасностей и угроз. Однако воинам стены предстоит столкнутся с новой, опасной силой. Такого врага не ожидал никто. Однако, если существ пропустить дальше – за стену – то погибнет весь мир. Поэтому азиатские войны, во главе с Мэтом Дэймоном, спасают все человечество.

История в фильме начинается с авантюрного путешествия небольшого отряда европейцев. Команда отправляется на восток, чтобы выкрасть или узнать секрет взрывательной смеси – черного пороха. Группа сталкивается с кочевниками и уже привыкла отражать их нападения. Но в одну из ночей на них нападает неизвестное существо. В результате постоянных боев и лишений до Великой стены добираются только двое. Их сразу же берут в плен, как лазутчиков и воров. Китайцы понимают, что гостям из Европы нужен секрет пороха.

В замке правителя они знакомятся с другим европейцем. Он провел в азиатском плену 25 лет. А прибыл на восток за тем же: добыть черный порох. Но их пребывание на стене становится опасным. Местные жители рассказывают, что со дня на день ожидают нападение стаи неизвестных чудовищ. О них ничего не известно, но китайцы называют их пожирателями. Именно с ними герой Мэтта Дэймона и поможет сразиться своим новым знакомым.

Главная роль в фильме досталась американскому актеру Мэтту Дэймону. Он известен множеством ролей в популярных фильмах. Снимался в кинокартинах о друзьях Оушена, агенте Борне. Также он был в главной роли в "Марсианине", "Умница Уилл Хантинг" и "Отступники". Выбор американского, хоть и оскороносного, актера вызвал много нареканий. Почему в азиатском фильме главная роль досталась европейцу спорили многие критики. Хотя актеру и досталась роль европейца.

Партнером по сражениям у Дэймона сыграла Цзин Тянь. За плечами у молодой девушки не так уж много картин. Она снималась в фильме "Полицейская история 2013"и озвучила героя в мультфильме "Гнездо дракона".

Кстати, кинокартина "Великая стена" стала самой дорогой в истории Китая. Более дорогих фильмов в Поднебесной не снимали. Бюджет картины составил 150 миллионов долларов.

Фото: кадры из трейлера

Видео: официальный терйлер фильма