Как сообщает "Конкретно.ру", в Выборгском районе Петербурга две девушки 20-25 лет, представившись социальными работниками, обменяли 87-летнему пенсионеру 100 тысяч рублей на билеты "банка приколов".
Мошенницы вошли в квартиру пенсионера по адресу улица Харченко дом 9 и предложили произвести обмен. Только после того, как лже-соцработники удалились с деньгами, пенсионер обнаружил фальшивые деньги.
По словам потерпевшего, одна из девушек, со светлыми волосами, была беременна.
Мошенницы разыскиваются.
Сегодня, 12:01
103
В Выборгском районе Петербурга мошенницы обменяли пенсионеру 100 тыс. рублей на "прикольные деньги"
В Выборгском районе Петербурга две мошенницы под видом социальных работников обменяли пенсионеру настоящие 100 тысяч на "прикольные".
Как сообщает "Конкретно.ру", в Выборгском районе Петербурга две девушки 20-25 лет, представившись социальными работниками, обменяли 87-летнему пенсионеру 100 тысяч рублей на билеты "банка приколов".