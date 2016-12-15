Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:01
0
TretyakovaS
103
Код вставки плеера

В Выборгском районе Петербурга мошенницы обменяли пенсионеру 100 тыс. рублей на "прикольные деньги"

0
 
 

В Выборгском районе Петербурга две мошенницы под видом социальных работников обменяли пенсионеру настоящие 100 тысяч на "прикольные".

Как сообщает "Конкретно.ру", в Выборгском районе Петербурга две девушки 20-25 лет, представившись социальными работниками, обменяли 87-летнему пенсионеру 100 тысяч рублей на билеты "банка приколов".

Мошенницы вошли в квартиру пенсионера по адресу улица Харченко дом 9 и предложили произвести обмен. Только после того, как лже-соцработники удалились с деньгами, пенсионер обнаружил фальшивые деньги.

По словам потерпевшего, одна из девушек, со светлыми волосами, была беременна.

Мошенницы разыскиваются.

Теги: мошенницы обменяли пенсионеру 100 тычсяч на фальшивые , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5