Непотушенная сигарета погубила петербуржца, сгоревшего в собственном доме

Труп мужчины после пожала обнаружили в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, петербуржец уснул с непотушенной сигаретой.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Приморском районе Петербурга на Комендантском проспекте, 24 после тушения пожара в кровати был обнаружен труп 50-летнего мужчины.



Квартира скончавшегося находилась на первом этаже 17-этажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.



По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую в последние минуты своей жизни курил петербуржец.