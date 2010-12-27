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Непотушенная сигарета погубила петербуржца, сгоревшего в собственном доме
Сегодня, 12:27
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TretyakovaS
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Непотушенная сигарета погубила петербуржца, сгоревшего в собственном доме

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Труп мужчины после пожала обнаружили в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, петербуржец уснул с непотушенной сигаретой.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Приморском районе Петербурга на Комендантском проспекте, 24 после тушения пожара в кровати был обнаружен труп 50-летнего мужчины.

Квартира скончавшегося находилась на первом этаже 17-этажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую в последние минуты своей жизни курил петербуржец.

Теги: на комендантском горела квартира , новости спб , пожар в петербурге
Категории: Новости СПб

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