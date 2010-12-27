В Парголово обнаружили огромную нелегальную свалку

В поселке Парголово была найдена несанкционированная свалка. Среди отходов оказались и нефтепродукты.

Как сообщает "Фонтанка", в Выборгском районе Петербурга в поселке Парголово обнаружили огромную несанкционированную свалку. Среди отходов оказались нефтепродукты.



На данный момент на месте работают представители природоохранной прокуратуры, выборгское подразделение экономической полиции, а также комитет по природопользованию. Площадь свалки составляет чуть больше половины гектара, на ней находится 12 тысяч кубометров отходов. Участок по адресу Пригородный, 40 принадлежит физическим лицам, а арендатором является ООО «Адмиралтейство Балтии».



На участке находится несколько пунктов заправки дизельным топливом, помимо того, там ведется складирование и сжигание отходов. Специалисты взяли пробы золы и почв на загрязнение, ведь на территории были обнаружены нефтепродукты. Также на свалке работали мигранты, поэтому на место приехали и сотрудники райотдела полиции.



Стоит отметить, что в марте этого года также была обнаружена свалка в Парголово на Донецкой улице.