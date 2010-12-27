Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Парголово обнаружили огромную нелегальную свалку
Сегодня, 12:46
0
TretyakovaS
139

В Парголово обнаружили огромную нелегальную свалку

0
 
 

В поселке Парголово была найдена несанкционированная свалка. Среди отходов оказались и нефтепродукты.

Как сообщает "Фонтанка", в Выборгском районе Петербурга в поселке Парголово обнаружили огромную несанкционированную свалку. Среди отходов оказались нефтепродукты.

На данный момент на месте работают представители природоохранной прокуратуры, выборгское подразделение экономической полиции, а также комитет по природопользованию. Площадь свалки составляет чуть больше половины гектара, на ней находится 12 тысяч кубометров отходов. Участок по адресу Пригородный, 40 принадлежит физическим лицам, а арендатором является ООО «Адмиралтейство Балтии».

На участке находится несколько пунктов заправки дизельным топливом, помимо того, там ведется складирование и сжигание отходов. Специалисты взяли пробы золы и почв на загрязнение, ведь на территории были обнаружены нефтепродукты. Также на свалке работали мигранты, поэтому на место приехали и сотрудники райотдела полиции.

Стоит отметить, что в марте этого года также была обнаружена свалка в Парголово на Донецкой улице.

Теги: в парголово обнаружили нелегальную свалку , новости спб , свалка в парголово
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5