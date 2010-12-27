В петербургском аквапарке девушка едва не утонула из-за приступа

Очевидцы рассказали, что во время сеанса в одном из аквапарков Северной столицы посетительница едва не утонула из-за приступа болезни, похожей на эпилепсию.

Во время сеанса в петербургском аквапарке в субботу, 17 июня, одной из посетительниц стало плохо. Очевидцы посчитали, что у девушки был приступ эпилепсии. Как рассказали читатели Piter.tv, они самостоятельно вытащили пострадавшую из бассейна.

Тело девушки сковывали судороги, а изо рта шла пена. Сотрудники заведения не оказывали пострадавшей первую помощь. Но уже через 20 минут прибыла карета скорой помощи.

- Мы, возможно, предотвратили летальный исход, она просто тонула и никто ей не помог, - отмечает очевидец происшествия.

Свидетели также отметили, что ЧП сильно напугало посетителей заведения.

Оперативного комментария от представителей аквапарка Piter.tv получить не удалось. Подробности инцидента выясняются.