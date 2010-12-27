В Петербурге у мужчины украли дорогой автомобиль, пока он ходил за хлебом

В Петербурге у мужчины угнали дорогой Toyota Land Cruiser 150 Prado, пока он ходил за хлебом.

Как сообщает "Фонтанка", у жителя Красноярска в Петербурге угнали белый Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью 3 миллиона рублей. Обстоятельства угона выясняет полиция Калининского района.



Как рассказал заявитель, в Петербург он приехал по работе и остановился у своего одноклассника. Накануне мужчина вышел за хлебом и ему позвонил одноклассник, спросив, куда он едет. Так как хозяин автомобиля двигался на своих двоих, вскоре он понял, что машину угнали.



Предположительно, машину угнали водители черного "Порше", который засекли камеры видеонаблюдения. Именно этот автомобиль сопровождал угнанный "Ленд Крузер".



Ущерб потерпевший оценил в 3 162 000 рублей. Следствие продолжается.

