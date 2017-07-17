МЧС Петербурга предупреждает о ливнях с грозами во вторник

Неблагоприятная погода ожидает Северную столицу во вторник, 18 июля. Синоптики обещают ливни с грозами во второй половине дня.

Летняя погода готовит очередной сюрприз для петербуржцев и гостей города. Во вторник, 18 июля, в городе ожидаются сильные дожди и гроза. Непогода придет в Северную столицу во второй половине дня, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Несмотря на ливень и грозы, в городе сохранится теплая погода. По прогнозу завтра воздух прогреется до 19 градусов.

МЧС предупреждает горожан и туристов о необходимости соблюдать осторожность. Во время дождя лучше оставаться дома или в офисе. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, нужно его покинуть или подняться выше и обратиться в экстренные службы.

Автомобилистов во время ливней просят не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги. Они могут скрывать неожиданные опасности. Если вы оказались в потоке воды. То лучше аккуратно затормозить у обочины и включить аварийные огни. Если вода сильно прибывает, то следует покинуть машину и добраться до возвышения или здания.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"