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В Петербурге изъяли серию неприличных номеров

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В Петербурге изъяли серию неэстетичных номеров стоимостью четверть миллиона рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге изъяли из оборота неэстетичные номера стоимостью четверть миллиона рублей.

Жители Северной столицы один за другим начали отказываться от номеров с неприличным сочетанием букв, которое можно трактовать как матерное. Тенденция возникла недавно, как сообщает издание, раньше водители лояльнее относились к подобным буквенным сочетаниям.

В понедельник, 3 июля число отказов от неблагозвучных номеров просто зашкалило. Водители заблаговременно узнавали у МРЭО, какие номера выдаются, и ехали туда, где буквосочетание приличное. Стоит сказать, что вчера, 4 июля некоторые номера выдавать перестали.

Сейчас решается вопрос об изъятии других серийных номеров. 

 

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Категории: Новости СПб

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