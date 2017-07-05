В Петербурге изъяли серию неприличных номеров

В Петербурге изъяли серию неэстетичных номеров стоимостью четверть миллиона рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге изъяли из оборота неэстетичные номера стоимостью четверть миллиона рублей.



Жители Северной столицы один за другим начали отказываться от номеров с неприличным сочетанием букв, которое можно трактовать как матерное. Тенденция возникла недавно, как сообщает издание, раньше водители лояльнее относились к подобным буквенным сочетаниям.



В понедельник, 3 июля число отказов от неблагозвучных номеров просто зашкалило. Водители заблаговременно узнавали у МРЭО, какие номера выдаются, и ехали туда, где буквосочетание приличное. Стоит сказать, что вчера, 4 июля некоторые номера выдавать перестали.



Сейчас решается вопрос об изъятии других серийных номеров.