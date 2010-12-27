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Сто тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 14:40
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TretyakovaS
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Сто тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Петербурге и Ленобласти

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В результате совместной операции полиции, ФСБ, Росгвардии и Росалкогольрегулирования было выявлено производство поддельного алкоголя в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщает "Фонтанка", в ходе совместной проверки полиции, ФСБ, Росгвардии и Росалкогольрегулирования у недобросовестных производителей алкогольных подделок в Петербурге и Ленобласти было изъято 100 тысяч бутылок фальшивой водки под маркой известного российского производителя. 

Помимо известного русского напитка, правоохранители изъяли более 2 тысячи литров поддельной спиртовой настойки, 4 тысячи литров спирта, около 300 тысяч федеральных специальных и акцизных марок с признаками подделки.

Напитки были отправлены на экспертизу. Деятельность подозреваемых была пресечена. На данный момент устанавливаются каналы каналы сбыта продукции.

Теги: в петербурге изъяли поддельную водку , новости спб
Категории: Новости СПб

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