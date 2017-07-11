В Московском районе пьяная женщина наглоталась таблеток

В Московском районе Петербурга пьяная жительница Всеволожска наглоталась таблеток. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Московском районе Петербурга пьяная жительница Всеволожска наглоталась таблеток.



В понедельник, 10 июля из квартиры в доме 3/2 по Дунайскому проспекту бригада медиков забрала 27-летнюю жительницу Всеволожска. У женщины диагностировали отравление лекарственными препаратами. Помимо этого, женщина находилась под действием алкоголя.



Пострадавшую поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.