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В Московском районе пьяная женщина наглоталась таблеток

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В Московском районе Петербурга пьяная жительница Всеволожска наглоталась таблеток. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Московском районе Петербурга пьяная жительница Всеволожска наглоталась таблеток.

В понедельник, 10 июля из квартиры в доме 3/2 по Дунайскому проспекту бригада медиков забрала 27-летнюю жительницу Всеволожска. У женщины диагностировали отравление лекарственными препаратами. Помимо этого, женщина находилась под действием алкоголя.

Пострадавшую поместили в отделение токсикологии в состоянии средней тяжести.

Теги: в московском районе женщина наглоталась таблеток , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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