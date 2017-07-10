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МФЦ выдал родителю просроченный сертификат на частичную оплату путевки в детский лагерь

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В МФЦ одному из родителей выдали просроченный сертификат на частичную оплату путевки в детский лагерь. Срок действия документа продлили только после обращения городского омбудсмена в Комитет по образованию.

Как сообщает "Конкретно.ру", один из родителей в МФЦ получил просроченный сертификат на частичную оплату путевки в детский лагерь. Срок действия документа был продлен только после обращения городского омбудсмена в Комитет по образованию.

Ситуация произошла весной этого года, когда родитель обратился за сертификатом на вторую летнюю смену в МФЦ. Ему сообщили о готовности документа, а о периоде действия уведомить забыли. Несмотря на тот факт, что срок действия сертификата составляет 30 календарных дней со дня выдачи СПб ГБУ ЦОО «Молодежный», заявителю сообщили, что документ будет действителен с даты получения в МФЦ.

Когда родитель пришел в МФЦ и получил на руки документ, он был уже недействителен и в детском лагере его не приняли.

В МФЦ перед мужчиной извинились и сказали, что новый сертификат выдать не смогут. Комитет по образованию, в свою очередь, ответил, что в сложившейся ситуации виновен МФЦ, а также предложили подать на него в суд.

После обращения родителя с жалобой к омбудсмену Александру Шишлову, срок действия сертификата продлили.

На данный момент прием заявлений о получении сертификата на оплату части стоимости путевки в организации отдыха на третью и четвертую летние смены в подразделениях СПб ГКУ «МФЦ» закрыт.

Теги: в мфц родителю выдали просроченный сертификат , мфц , новости спб
Категории: Новости СПб

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