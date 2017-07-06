В Ломоносовском районе Петербурга в непрошеного гостя выстрелили из травматики

В Ломоносовском районе Петербурга пьяный мужчина ломился в дверь, из которой вышли трое мужчин, один из них выстрелил из травматического пистолета в непрошеного гостя.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", в Ломоносовском районе Петербурга в пьяного мужчину выстрелили. Непрошеный гость ломился в дверь дома, из которого вышли трое мужчин, один из них выстрелил в навязчивого гостя из травматического пистолета.



В полицию обратилась жительница деревни Гостилицы Ломоносовского района. Она сообщила правоохранителям, что в один из ее домов ломился неизвестный, после чего из квартиры вышли трое мужчин, один из которых пустил в ход оружие.



Непрошеным гостем оказался 33-летний житель Усть-Луги, его госпитализировали в больницу с травмами живота и левой руки.



В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.