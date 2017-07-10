Смертельное застолье: в Лебяжьем пьяный мужчина подавился куском шашлыка

В воскресенье, 9 июля в поселке Лебяжий Ломоносовского района пьяный мужчина подавился куском шашлыка и скончался.

Как сообщает "Конкретно.ру", в воскресенье, 9 июля житель Лебяжьего подавился куском шашлыка и скончался на месте.



Тело мужчины было найдено в лесном массиве у Пляжной улицы, недалеко от сетевого магазина.



В ходе проверки было установлено, что мужчина был пьян и подавился куском мяса. Мужчина скончался до прибытия "скорой".