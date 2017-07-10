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Смертельное застолье: в Лебяжьем пьяный мужчина подавился куском шашлыка

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В воскресенье, 9 июля в поселке Лебяжий Ломоносовского района пьяный мужчина подавился куском шашлыка и скончался.

Как сообщает "Конкретно.ру", в воскресенье, 9 июля житель Лебяжьего подавился куском шашлыка и скончался на месте.

Тело мужчины было найдено в лесном массиве у Пляжной улицы, недалеко от сетевого магазина.

В ходе проверки было установлено, что мужчина был пьян и подавился куском мяса. Мужчина скончался до прибытия "скорой".

Теги: в лебяжьем пьяный мужчина подавился шашлыком , новости спб
Категории: Новости СПб

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