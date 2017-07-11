Как сообщает "Конкретно.ру", с 13 июля по 10 сентября закрывается движение по улице Салова от дома 28 до дома 38. Ограничения связаны с капремонтом дорожного покрытия.
Также с 20 июля по 19 августа дорогу перекроют на участке от Волковского пр. до ул. Самойловой.
Объехать ремонтные работы можно по Бухарестской ул., Волковскому пр., Мгинской ул. и ул.Самойловой.
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Движение по Салова закроют на два месяца
С 13 июля по 10 сентября закрывается движение по улице Салова. Ограничения связаны с капремонтом дороги.
Как сообщает "Конкретно.ру", с 13 июля по 10 сентября закрывается движение по улице Салова от дома 28 до дома 38. Ограничения связаны с капремонтом дорожного покрытия.