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Движение по Салова закроют на два месяца

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С 13 июля по 10 сентября закрывается движение по улице Салова. Ограничения связаны с капремонтом дороги.

Как сообщает "Конкретно.ру", с 13 июля по 10 сентября закрывается движение по улице Салова от дома 28 до дома 38. Ограничения связаны с капремонтом дорожного покрытия.

Также с 20 июля по 19 августа дорогу перекроют на участке от Волковского пр. до ул. Самойловой.

Объехать ремонтные работы можно по Бухарестской ул., Волковскому пр., Мгинской ул. и ул.Самойловой.

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Категории: Новости СПб

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