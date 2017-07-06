В Васкелово разнорабочий скончался из-за рухнувших ему на голову стройматериалов

Во Всеволожском районе Петербурга при разгрузке стройматериалов погиб разнорабочий из Узбекистана. Мужчине на голову упала упаковка ондулина.

Как сообщает "Конкретно.ру", во Всеволожском районе Петербурга при строительных работах погиб 33-летний гражданин из Узбекистана. Разнорабочему торгового дома "Вимос", находившемуся в автомобиле, на голову упала упаковка ондулина.



Когда приехала скорая, мужчина находился в бессознательном состоянии. Медики констатировали смерть.



Сейчас следствие проводит проверку. В ходе проверочно-следственных мероприятий будет установлены обстоятельства трудоустройства мужчины, организация техники безопасности на объекте, каким образом будут устранять причины произошедшего.