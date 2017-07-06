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В Васкелово разнорабочий скончался из-за рухнувших ему на голову стройматериалов

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Во Всеволожском районе Петербурга при разгрузке стройматериалов погиб разнорабочий из Узбекистана. Мужчине на голову упала упаковка ондулина.

Как сообщает "Конкретно.ру", во Всеволожском районе Петербурга при строительных работах погиб 33-летний гражданин из Узбекистана. Разнорабочему торгового дома "Вимос", находившемуся в автомобиле, на голову упала упаковка ондулина.

Когда приехала скорая, мужчина находился в бессознательном состоянии. Медики констатировали смерть.

Сейчас следствие проводит проверку. В ходе проверочно-следственных мероприятий будет установлены обстоятельства трудоустройства мужчины, организация техники безопасности на объекте, каким образом будут устранять причины произошедшего.

Теги: новости спб , происшествия спб , рабочему на голову упал ондулин
Категории: Новости СПб

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