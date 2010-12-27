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Падение двухлетней малышки в канализационный люк обернулось уголовным делом
Сегодня, 15:10
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TretyakovaS
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Падение двухлетней малышки в канализационный люк обернулось уголовным делом

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Падение двухлетней малышки в люк в парке 300-летия Петербурга обернулось уголовным делом.

Как сообщает "Фонтанка", падение двухлетней малышки в люк в парке 300-летия Петербурга стало основанием для уголовного дела. В среду, 12 июля Городской Следственный комитет расценил случившееся как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Piter.tv сообщал, что Двухлетняя малышка упала в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: двухлетний ребенок упал в люк , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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