Падение двухлетней малышки в канализационный люк обернулось уголовным делом

Падение двухлетней малышки в люк в парке 300-летия Петербурга обернулось уголовным делом.

Как сообщает "Фонтанка", падение двухлетней малышки в люк в парке 300-летия Петербурга стало основанием для уголовного дела. В среду, 12 июля Городской Следственный комитет расценил случившееся как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.



Ранее Piter.tv сообщал, что Двухлетняя малышка упала в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга.



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.