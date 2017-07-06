Мощи Николая Чудотворца привезут В Северную столицу 13 июля. По словам вице-губернатора Александра Говорунова, в Петербурге ожидается большое количество желающих увидеть мощи своими глазами.

Как сообщает Петербургский дневник, в четверг, 13 июля в Петербург привезут мощи Николая Чудотворца. По прогнозам вице-губернатора Александра Говорунова, в этом году желающих будет много.



Мощи святого будут находится в Александро-Невской лавре. На месте организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Планируется, что вдоль очередей выстроят 100 биотуалетов, торговые точки с едой и точки бесплатной раздачи воды.



В день открытия доступ к мощам откроют с 16:00. В другие дни доступ туда будет осуществляться с 7:00 до 22:00, с шести вечера очередь начнут ограничивать. По словам епископа Кронштадтского Назария, рассматривается вариант организации круглосуточной работы в последние дни пребывания святыни в Петербурге, чтобы каждый мог приложиться к мощам святого.



За порядком в очередях будет следить камера видеонаблюдения, также на территории будет дежурить скорая помощь.



Приложиться к мощам Николая Чудотворца можно будет до до 28 июля.





