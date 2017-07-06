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В Петербург привезут мощи Николая Чудотворца
Сегодня, 16:30
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TretyakovaS
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В Петербург привезут мощи Николая Чудотворца

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Мощи Николая Чудотворца привезут В Северную столицу 13 июля. По словам вице-губернатора Александра Говорунова, в Петербурге ожидается большое количество желающих увидеть мощи своими глазами.

Как сообщает Петербургский дневник, в четверг, 13 июля в Петербург привезут мощи Николая Чудотворца. По прогнозам вице-губернатора Александра Говорунова, в этом году желающих будет много.

Мощи святого будут находится в Александро-Невской лавре. На месте организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Планируется, что вдоль очередей выстроят 100 биотуалетов, торговые точки с едой и точки бесплатной раздачи воды.

В день открытия доступ к мощам откроют с 16:00. В другие дни доступ туда будет осуществляться с 7:00 до 22:00, с шести вечера очередь начнут ограничивать. По словам епископа Кронштадтского Назария, рассматривается вариант организации круглосуточной работы в последние дни пребывания святыни в Петербурге, чтобы каждый мог приложиться к мощам святого.

За порядком в очередях будет следить камера видеонаблюдения, также на территории будет дежурить скорая помощь.

Приложиться к мощам Николая Чудотворца можно будет до до 28 июля.


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Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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