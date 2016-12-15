Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:36
0
TretyakovaS
72
Код вставки плеера

В Кировске вандалы грязно надругались над местом воинского захоронения

0
 
 

Накануне в Кировске злоумышленников за "делом" застали правоохранительные органы.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", накануне в 17.35 в Кировске (Ленобласть) сотрудники полиции задержали двух 27-летних мужчин за надругательство над местом воинского захоронения, которое располагается у дома 22 по улице Краснофлотской.

Один из злоумышленников отпущен под обязательство о явке, а второго задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 244 ч. 2 п. «а» УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Теги: в кировске вандалы надругались над местом воинского захоронения , вандалы надругались над памятником , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5