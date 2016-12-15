В Кировске вандалы грязно надругались над местом воинского захоронения

Накануне в Кировске злоумышленников за "делом" застали правоохранительные органы.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", накануне в 17.35 в Кировске (Ленобласть) сотрудники полиции задержали двух 27-летних мужчин за надругательство над местом воинского захоронения, которое располагается у дома 22 по улице Краснофлотской.



Один из злоумышленников отпущен под обязательство о явке, а второго задержали на основании ст. 91 УПК РФ.



По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 244 ч. 2 п. «а» УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).