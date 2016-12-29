Ужасные видеокадры с места аварии на трассе "Кола" опубликовали в сети

26 января в Карелии произошла смертельная авария большегруза и легковушки

Приблизительно в 16 часов 26 января на трассе Р-21 "Кола" в 25 километрах от Петрозаводска произошла жуткая авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля.

По невыясненным на данный момент причинам, автомобиль "Шевроле Ланос" с мужчиной средних лет за рулем столкнулся с большегрузом "Вольво" недалеко от поселка Матросы. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально вмяло под многотонный грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте аварии до приезда спасательных служб.

Очевидец последствий аварии опубликовал видеозапись в интернете. Видеосюжет снят почти сразу после аварии. На месте ДТП уже работают спасатели МЧС, но еще не приехали медики и сотрудники ГИБДД. Очевидцы пытаются разблокировать водителя, зажатого в искореженном автомобиле. Сообщается, что мужчина погиб мгновенно.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства, приведшие к аварии.

Видео: ВК,Дмитрий Плетнев